Hugo Siquet se confie avant de retrouver le Standard: «Mon histoire avec les Rouches n’est pas terminée...»

Ce jour-là, l’humeur est plutôt guillerette au CS Bruges. Devant l’entrée principale de la partie du stade Jan Breydelstadion dédiée au Cercle, le gardien Warleson et le défenseur central David Sousa ont convié leurs équipiers, dans la foulée de l’entraînement matinal, à un barbecue brésilien, avec son défilé de viandes pour tous les appétits. Un moment festif et convivial comme on les aime chez les Groen en Zwart et que Hugo Siquet, débarqué en Venise du Nord à la mi-janvier dernier, semble lui aussi apprécier, après des mois de solitude vécus à Fribourg. Son retour à Sclessin samedi soir, le tout premier depuis son départ du Standard en janvier 2022, le jeune (20 ans) latéral droit le dégustera également, même si le rendez-vous sera dénué, ou presque, d’enjeu sportif.