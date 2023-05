Les premiers courriers pour la révision des cadastres à Charleroi envoyés, aux habitants du sud de Mont-sur-Marchienne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nouvel échevin de la Petite enfance, du Tourisme, du Patrimoine et des Finances, Maxime Hardy dispose d’un peu plus d’un an pour lancer ses projets. Mais à ce stade, il doit aussi poursuivre le travail de son prédécesseur, dont la fameuse révision du cadastre, sur base duquel est établi le précompte immobilier payé chaque année par les citoyens.

Pour rappel, pour les maisons les plus anciennes, le dernier référencement date de… 1975. Aujourd’hui, de nombreuses habitations disposent d’une salle de bain ou d’un garage supplémentaire, voire d’une pergola par exemple. Le tout est de nature à faire augmenter le cadastre et donc le précompte immobilier. Selon nos informations, du côté de la Ville, on estime qu’une révision totale pourrait rapporter environ cinq millions d’euros par an aux caisses communales, à partir de 2026 ou 2027. Et un grand recensement va donc débuter.

Maxime Hardy, où en est-on dans ce projet ?