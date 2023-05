Carlos Alcaraz plus ambitieux que jamais à l’approche de Roland-Garros: «Même si Nadal avait été là, je ne me serais pas donné moins de chances de gagner»

«Même si Rafael Nadal avait été là, je ne me serais pas donné moins de chances de gagner», affirme Carlos Alcaraz, N.1 mondial et principal favori de Roland-Garros avec Novak Djokovic en l’absence du roi de la terre battue, vendredi à deux jours du Grand Chelem parisien. de videos Pour la première fois, vous êtes tête de série N.1 en Grand Chelem...

C’est fou. Etre tête de série N.1 en Grand Chelem, c’est incroyable. J’ai travaillé pour ça, pour en arriver là, pour arriver au sommet, alors en même temps ça me réjouit. Mais je ne sens pas plus de pression parce que je suis N.1 mondial ou tête de série N.1. Je sais très bien pourquoi je suis là, ce que je dois faire, comment je dois jouer, me sentir : pas tant se concentrer sur le fait de vouloir faire un bon résultat pour rester N.1 ou quelque chose comme ça, mais jouer mon jeu, m’amuser. Et à partir de là, les bons résultats viendront. Je dirais que je suis plus mature que l’année dernière, mentalement je suis meilleur, et je lis mieux ce qui se passe sur le court, pour moi c’est vraiment important.

Que change l’absence de Rafael Nadal dans votre approche ?

Évidemment quand Rafa est ici, dans ce qui est son tournoi, c’est plus compliqué... Mais j’ai toujours dit que je n’ai jamais eu peur de personne, et même s’il avait été là, je ne me serais pas donné moins de chances de gagner le tournoi. Je suis ambitieux comme ça... Et comme je le disais, je ne sens pas non plus tellement de pression parce que les regards sont davantage braqués sur moi maintenant, en l’absence de Rafa ou simplement parce que les gens attendent beaucoup de moi. J’essaie de ne pas penser à ça, mais simplement à jouer mon jeu et m’amuser. Comment avez-vous réagi à son forfait ?