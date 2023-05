Édito – Olivier Vandecasteele, la liberté à tout prix

Debout, digne, amaigri mais fringant. Et, surtout, libre. Il y avait de l’émotion, beaucoup d’émotion, ce vendredi soir sur le tarmac de l’aéroport militaire de Melsbroeck, quand l’avion affrété par notre gouvernement a ramené à la maison l’ex-otage tournaisien. Cette même émotion qui a flotté sur tout le pays dès l’annonce de sa libération et jusqu’à son arrivée chez nous. Oui, les Belges peuvent encore se mobiliser et se sentir totalement concernés par le sort d’un compatriote injustement détenu à l’autre bout du monde. Un travailleur humanitaire victime d’un engrenage infernal et d’un sale jeu géopolitique. Mais la joie du retour d’Olivier Vandecasteele ne doit pas nous faire oublier les dessous peu reluisants du dossier.

En effet, toute cette affaire met en lumière l’odieuse politique du chantage aux otages mise en place depuis longtemps par Téhéran. Des pratiques dignes d’un État infréquentable qu’il convient d’ailleurs de ne plus fréquenter. Notre gouvernement, notre pays, tous les Belges doivent tirer les leçons de cette honteuse mascarade iranienne. Plus que jamais, évitons de donner à ce régime l’occasion de poursuivre ces échanges de prisonniers. Car pour obtenir la libération d’Olivier Vandecasteele, la Belgique a dû se résoudre à renvoyer dans son pays un Iranien condamné à 20 ans de prison pour un projet d’attentat terroriste. Cela fait mal à tous les démocrates, bien entendu. Mais la libération d’Olivier Vandecasteele était une priorité et une obligation morale pour la Belgique.