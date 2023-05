Ford et Tesla bien accueillis par les investisseurs américains

Ils ont fait grimper les actions de Ford de plus de 6 % vendredi, après l'annonce que les propriétaires d'une Ford électrique aux États-Unis et au Canada pourront également accéder à toutes les stations de recharge du concurrent Tesla à partir de l'année prochaine. En effet, Ford commencera à utiliser la prise électrique développée par Tesla pour ses véhicules. La capitalisation boursière de Tesla a augmenté de près de 5 %.

Marvell Technology a été l'un des grands gagnants. Le fabricant américain de puces a obtenu de meilleurs résultats que prévu au dernier trimestre et a prédit un doublement de ses ventes annuelles dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). L'action a été récompensée par un gain de plus de 32 %. Les autres entreprises du secteur, telles que Broadcom, Qualcomm et Micron Technology, ont vu leur cours augmenter de plus de 11 % dans le sillage de l'action.