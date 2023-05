L’Union Forestoise et le Sporting Moncellois, c’est notre «ça se discute... ou pas!»

Lire aussi le-nouveau-stade-de-charleroi-sera-situe-marchienne-au-pont

Le 3 juin prochain, si tout va bien, l’Union fêtera le 12e titre de son histoire. Mais quelle Union ? La Saint-Gilloise, bien sûr, même si elle n’a en réalité joué à Saint-Gilles que deux ans, en 1897 et 1898, avant d’émigrer à Uccle puis à Forest. Elle a donc été sacrée sept fois en territoire ucclois (en 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910 et 1913), quatre fois en terre forestoise (en 1923, 1933, 1934 et 1935) et jamais à Saint-Gilles. Il serait dès lors plus logique de parler de l’Union Forestoise, où le stade Joseph Marien l’accueille depuis 1919. Mais elle restera Saint-Gilloise pour l’éternité et c’est très bien comme ça.

Le Sporting de Charleroi, lui, joue bien depuis toujours à Charleroi, là où il est né en 1904, même s’il s’exila brièvement à Mont-sur-Marchienne puis à Marcinelle, de 1905 à 1923. Mais on sait qu’en 2026, en principe, il inaugurera la ZebrArena. À Marchienne-au-Pont, lit-on un peu partout. Sauf que ce sera à Monceau-sur-Sambre. En fait, le site, actuellement en cours de dépollution, se situe à cheval sur les deux communes. Mais sur tous les documents officiels (demande de permis de bâtir, etc), l’adresse de référence porte le code postal 6031, celui de Monceau, et non le 6030, celui de Marchienne. Et cela correspond à la réalité puisque l’emplacement du futur terrain, au cœur de ce site, est bien sur Monceau, comme j’ai pu le vérifier au cadastre (parcelle B498D7), le nom topographique de l’endroit étant « camp Saint-Roch ». De quoi graver à jamais le souvenir de Roch Gérard, l’inamovible arrière droit des années 90.