Disparition d’Eya, dix ans, en France: la mère de la jeune fille, enlevée par son père, en route pour le Danemark

Vendredi, l’ambassade de France à Copenhague avait indiqué être sur le pont pour « procéder à son rapatriement en France le plus rapidement possible ».

Contacté par l’AFP, le procureur de Grenoble Eric Vaillant n’était toutefois pas en mesure de dire quand la mère et sa fille retourneraient en France.

Selon la police danoise, ses ravisseurs, le père de la fillette et un complice, ont été interpellés vers 14h30 et Eya a pu être mise « en sûreté ». Vendredi soir, M. Vaillant avait indiqué que la jeune fille allait « aussi bien que possible après de tels événements ».