Retournement de situation au Giro: Roglic remporte le contre-la-montre et prend le maillot rose à Thomas

Primoz Roglic s’est emparé du maillot rose grâce à sa victoire dans la 20e étape du Tour d’Italie (WorldTour), un contre-la-montre de 18,6 km entre Tarvisio et le Monte Lussari, en Frioul-Vénétie Julienne, samedi. Le Slovène de Jumbo-Visma s’est imposé avec 40 secondes d’avance sur le maillot rose Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), suffisant pour prendre la tête du général à la veille de l’arrivée finale à Rome.

Roglic prenait le meilleur départ et devançait Thomas de 2 secondes au premier intermédiaire. L’écart grimpait à 16 secondes au deuxième temps de passage, ce qui relançait totalement le suspense dans la course au maillot rose. Mais le Slovène était ensuite victime d’un saut de chaîne et perdait du temps précieux. Ses espoirs de victoire finale semblaient s’envoler sur ce coup du sort, mais le Slovène ne se démoralisait pas et reprenait rapidement un bon rythme. À l’inverse, Thomas craquait dans le final.

Roglic remportait le chrono en 44:23. Thomas terminait deuxième à 40 secondes. En conséquence, cette 73e victoire dans sa carrière permettait à Roglic, 33 ans, de s’emparer du maillot rose pour 14 petites secondes et d’ajouter le Tour d’Italie à un palmarès qui comprend déjà trois Tours d’Espagne. Il ne s’agira pas du plus petit écart de l’histoire du Giro, qui reste de 11 secondes en 1948 entre Fiorenzo Magni et Ezio Cecchi.

Almeida prenait la troisième place à 42 secondes, assurant sa place sur le podium, à 1:15 de Roglic. Venaient ensuite l’Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) à 55 secondes et le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Ces deux coureurs se classent également quatrième et cinquième au général, respectivement à 4:40 et 5:43.

Côté belge, Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) a terminé 12e de l’étape à 2:04 et reste 10e du général, à 9:08 du maillot rose. Il deviendra dimanche le premier Belge à terminer dans le top-10 du Giro depuis Thomas De Gendt, troisième en 2012. Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) a fini 13e du chrono à 2:05 et gagne une place au général, pour se classer 12e à 11:58.