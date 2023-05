Daniella est scandalisée en plein vol: son fiancé doit laisser sa place en première classe à un membre d’équipage qui voulait prendre sa pause, «c’est inacceptable» (vidéos)

Dans sa vidéo, on peut voir Daniella assise sur son siège de première classe dans l’avion, en train de s’adresser directement à sa caméra. « J’enregistre cela en ce moment parce que nous sommes sur un vol United Airlines allant d’Heathrow à Chicago. Nous sommes en première classe et nous avons réservé ces sièges et tout à coup mon fiancé a été transféré », explique la jeune femme.

Grosse incompréhension donc pour Daniella et son fiancé Mikey. « D’après ce qu’on nous a dit, les agents de bord font à tour de rôle des siestes à l’arrière de l’avion. Mais ici, à la place, ils sont allés à l’avant et ont expulsé des gens de la première classe, y compris Mikey », raconte encore Daniella. La Britannique explique que c’était un cas exceptionnel, car il n’y avait pas assez de sièges sur le vol. « Ils sont censés mettre l’avion hors service s’ils n’ont pas assez de siège pour l’équipage », ajoute la future mariée.

De son côté, la compagnie aérienne United Airlines a rapidement réagi à la polémique : « Les sièges que nous réservons normalement aux membres d’équipage pour prendre leurs pauses ne fonctionnaient pas sur ce vol, nous avons du malheureusement dû réaffecter deux clients à Premium Plus plutôt que d’annuler le vol. Nous comprenons la frustration des clients et remboursons la différence de prix pour leurs sièges et leur donnons à chacun un chèque de 1.500 dollars pour leurs futurs voyages ». Ça ne finit donc pas si mal pour Daniella et son futur époux !