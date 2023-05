Tom Holland et Idris Elba en têtes d’affiche: que voir sur Apple TV+ en juin 2023?

de videos

« Le Snoopy Show » (saison 3), le 09/06

Résumé officiel : « Le Snoopy show », série animée pour toute la famille, suit le plus célèbre des beagles et son meilleur ami Woodstock dans de nouvelles aventures extraordinaires. Snoopy est bien plus qu’un toutou guilleret, fidèle à sa niche et friand d’un bon os à ronger. Snoopy a plusieurs alter ego, comme Joe Cool, l’étudiant le plus branché de la fac, ou Masked Marvel, roi du surf et champion de bras de fer. Il est parfois aussi pilote de chasse de la Première Guerre mondiale contre le Baron Rouge. Cette comédie animée met à l’honneur chacune de ces personnalités, toutes plus intrépides et attendrissantes les unes que les autres.