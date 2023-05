Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Moins de quatre petits mois après son transfert en MLS, Dante Vanzeir continue de suivre les performances de l’Union Saint-Gilloise. Les Unionistes ont rendez-vous avec leur destin ce dimanche après-midi lors du déplacement à l’Antwerp.

de videos

Alors que son club des New York Red Bulls joue à Seattle ce samedi, Dante Vanzeir en a profité pour encourager ses anciens coéquipiers unionistes. Un match contre l’Antwerp que l’attaquant belge aurait bien voulu regarder : « Je voulais vraiment voir ce match à Anvers, mais je vais malheureusement devoir le manquer. », commence-t-il avant de préciser : « Je suis régulièrement le championnat belge et j’essaie d’assister à la plupart des matches. Je suis régulièrement le championnat belge et j’essaie de voir la plupart des matches, en particulier ceux des play-offs : j’ai vu les deux matches de Genk contre l’Union »