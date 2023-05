GP de Monaco: Max Verstappen le plus rapide de la troisième séance d’essais libres, Lewis Hamilton à la faute

Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) a réussi à établir le troisième temps (+0.166) avec le nouveau jeu de pneus avant que la session ne se termine. L’Espagnol Carlos Sainz, à près d’une demi-seconde de Verstappen (+0.485) dans sa Ferrari, et le Britannique Lando Norris dans sa McLaren (+0.620) ont complété le top-5. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a terminé 7e, et Hamilton 8e tandis que le Français Pierre Gasly (Alpine) a accroché la 6e place.

Sainz, puis Verstappen, s’étaient montrés les plus rapides lors des deux sessions de vendredi.

Les qualifications auront lieu à 16h00, et la course se déroulera dimanche à partir de 15h00. Le Grand Prix de Monaco est la sixième manche du championnat du monde de Formule 1 2023, après que le Grand Prix d’Émilie-Romagne prévu le week-end dernier a été annulé à cause des intempéries.