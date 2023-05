Oups: ce serveur a visiblement surestimé ses capacités en apportant huit plateaux de bières d’un coup, la suite était prévisible… (vidéo)

Avons-nous trouvé notre serveur le plus maladroit de l’année ? Ce qui est sûr, c’est qu’il ne réessayera pas de sitôt de porter huit plateaux remplis de bières en une fois !

La scène a eu lieu à Toulouse, dans le sud de la France. Sur les images, on peut voir le serveur tenter d’aller plus vite que la musique et de servir beaucoup trop de personnes en une seule fois, en transportant pas moins de huit plateaux les uns sur les autres ! Mais ce qui devait arriver arriva : les choses ont mal tourné et… tout est tombé ! Cela semble avoir beaucoup amusé les clients, qui ont dû attendre encore un moment avant de pouvoir se rafraîchir.