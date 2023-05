La Maison des Jeunes de Hodimont récompensée par le Fonds BNP Paribas Fortis Foundation

Depuis sa création, en 2010, BNP Paribas Fortis Foundation soutient, via de nombreux programmes, des initiatives belges en faveur des plus démunis, et principalement en faveur des jeunes en difficulté. Depuis 5 ans, le Fonds a noué un partenariat avec la Fondation Roi Baudouin. Ils distribuent ainsi 500.000 € à dix associations belges, chaque année. Cette année, deux associations en Région wallonne ont été retenues dont la Maison des Jeunes de Hodimont.

Les prix attribués aux lauréats wallons ont été remis ce vendredi 26 mai lors d’une rencontre au siège liégeois de BNP Paribas Fortis, en présence de nombreuses associations déjà lauréates et du personnel de la banque actif bénévolement dans plusieurs de ces associations. Il s’agit d’un « vrai encouragement et soutien de manière durable pour ces associations qui mènent leurs projets plus spécifiquement liés à l’inclusion par l’éducation d’enfants et de jeunes en Belgique en situation de précarité. Les 2 ASBL reçoivent chacune 50.000 € ».