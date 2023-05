Le co-président d’Écolo, Jean-Marc Nollet, est notre invité de ce dimanche: «Il faut supprimer tout ce qui est de l’ordre des privilèges» (vidéo)

Plus sur le web pour l'interview et la vidéo

« L’éducation au débat et à la politique joue un rôle essentiel. Les candidats locaux doivent pouvoir venir dans les écoles avec toutes les balises de sécurité et faire vivre la démocratie. Les familles doivent aussi aborder cette question et enrichir la réflexion politique. »

« La réduction du salaire des députés de 2.500 euros nets par mois, via la suppression de l’indemnité actuellement défiscalisée. C’est inexplicable. Nous voulons aussi un engagement à temps plein des députés. Ce n’est pas possible d’avoir un chef de groupe à la Chambre comme au PS qui soit aussi député, bourgmestre, président de la fédération bruxelloise… Même chose au MR, bourgmestre, chef de groupe et député. Nous voulons le décumul intégral : décumul des fonctions et des salaires, y compris au niveau « privé ». »

Environnement: «De Croo a cédé à la panique»

Alexander DeCroo qui « cède à la panique », l’apport des abeilles à l’économie mondiale, etc., Jean-Marc Nollet, s’exprime sur les sujets d’actu.

Vous ne voulez pas faire une pause ?

« La nature vaut mieux qu’une pause ! C’est notre assurance-vie. Elle nous nourrit. Un tiers de notre alimentation mondiale est liée aux pollinisateurs. 80 % d’insectes volants ont été perdus en 30 ans. Elle nous soigne : qualité de l’air, de l’eau… En Wallonie, plus de 53 % des abeilles sauvages sont menacées. La valeur économique annuelle de la pollinisation faite par les abeilles dans le monde est de 153 milliards d’euros. Donc, dire « la biodiversité, on s’en fout », est économiquement un non-sens pour un parti, comme le VLD, qui prône l’économie. 50 % de la richesse économique est liée aux services que la nature peut procurer. Plus on attend pour la transition écologique (lutte contre le dérèglement climatique et lutte contre l’érosion de la biodiversité), plus cela coûtera. C’est un non-sens de vouloir faire une pause ! »

Que pensez-vous de la réaction du Premier ministre ?

« Il cède à la panique et c’est surprenant dans son chef. Il est sans doute influencé par l’évolution politique au Pays-Bas, par les propos de Macron et par la chute de son propre parti dans les sondages. Toutefois, c’est un père de deux enfants. Il doit penser à leur avenir et à la planète qu’il va laisser. Il y a aussi un lobby de la FEB, en Flandre surtout… alors qu’il y a de nombreuses PME et de grandes entreprises qui ont pris le virage environnemental. »

Cela vous inquiète pour la suite du gouvernement ?

« L’accord de gouvernement est clair et il est même prévu d’inscrire dans la constitution belge de mettre fin à l’érosion de la diversité. »

Un mot sur la loi européenne de la restauration de la nature en négociation actuellement ?

« Elle demande de restaurer 20% des terres et des mers d’ici 2030. C’est-à-dire que l’on doit remettre en l’état. Il faut aussi inverser le déclin des pollinisateurs. Il faut réduire de 50% les pesticides. L’agriculture ne doit plus être chimique. Il faut aussi zéro perte nette d’espace vert urbain. Les villes doivent être plus vertes, surtout dans les périodes de canicule. C’est une loi fondamentale. »

Cette sortie, c'est déjà le début de la campagne pour les prochaines élections ?

« Je ne pense pas. Il y a eu un basculement suite aux inondations en Wallonie. Les gens ne voient plus le dérèglement climatique comme quelque chose de lointain. Ils le voient ici et maintenant chez nous. Ils n’ont pas oublié les 39 morts en Wallonie, et cette semaine, les 15 morts en Italie et 30.000 déplacés marquent les esprits. »

Pourtant, les jeunes ne manifestent plus en rue ?

« Depuis quand un responsable politique doit-il attendre qu’il y ait 30.000 jeunes dans la rue pour agir. J’ose espérer que De Croo ne fait pas un calcul cynique en la matière. Il doit aussi entendre le message de ceux qui se sont mobilisés la semaine dernière pour la protection sociale, pour Delhaize,... »

Delhaize justement, c’est aussi un changement de société ?

« Ce dossier est vraiment l’inverse d’une transition. Chez Intermarché, on voit qu’il y a un dialogue social. Chez Delhaize, il y a un contournement de la loi Renault. Je plaide pour une loi Delhaize. Nos députés ont déposé des propositions à la Chambre pour que, quand il y a une franchisation, on prenne en compte l’ensemble du périmètre. »