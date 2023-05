Chaos pour les voyageurs dans tous les aéroports britanniques à cause d’un problème informatique (photo)

Les aéroports londoniens d’Heathrow et Gatwick ont invoqué un problème national affectant les « e-gates » de la police britannique aux frontières, qui permettent un passage des contrôles de manière automatisée.

« Nos équipes travaillent étroitement avec la police aux frontières pour résoudre le problème aussi vite que possible », a indiqué l’aéroport d’Heathrow sur son site internet, précisant que du personnel supplémentaire a été déployé pour gérer les files d’attente et venir en aide aux passagers.

Le Royaume-Uni compte plus de 270 e-gates dans 15 infrastructures. Elles sont disponibles pour les voyageurs de plus de 12 ans, qu’ils soient Britanniques, ressortissants de l’UE ou de plusieurs autres pays (dont l’Australie, le Canada, l’Islande, le Japon ou les Etats-Unis).

« Nous sommes au courant d’un problème national (…) affectant les arrivées au Royaume-Uni », a déclaré une porte-parole du ministère britannique de l’Intérieur. « Nous sommes à pied d’oeuvre pour résoudre le problème dès que possible et travaillons en liaison avec les opérateurs et les compagnies aériennes pour réduire au maximum les perturbations pour les voyageurs », a-t-elle ajouté.

De longues files d’attente ont par ailleurs été signalées samedi dans la matinée pour embarquer sur les ferries Transmanche au port de Douvres (sud-est de l’Angleterre) en raison d’un problème informatique au contrôle des passeports à la frontière française. Celui-ci a été « résolu », a indiqué le port sur Twitter, estimant entre 30 et 45 minutes le temps d’attente en milieu de journée, contre 90 minutes dans la matinée.