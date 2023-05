«J’ai un peu joué avec le feu»: Florent Pagny admet l’erreur qui l’a forcé à prolonger son traitement contre le cancer

En ce moment, Florent Pagny est en pleine tournée médiatique. Passé par le plateau de « Télématin », sur France 2, pour promouvoir son autobiographie « Pagny par Florent », le chanteur de 61 ans a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé. Pour rappel, l’interprète de « Ma liberté de penser » se bat contre un cancer du poumon depuis plus d’un an. « La chimiothérapie est désormais derrière moi. Alors, dès que les produits chimiques s’éloignent, tout devient plus sympa. Je vais recommencer à chanter », a confié l’artiste, souriant.

De passage également sur les ondes de la radio française RFM, Florent Pagny est revenu sur l’erreur qu’il a commise au cours de son traitement. Alors qu’il semblait guéri, au début de l’année, le chanteur avait fait le choix d’arrêter sa prise en charge et de retourner dans son petit village de Patagonie, où il vit une large partie de l’année. Forcément, dans ce coin reculé de l’Amérique Latine, les soins sont beaucoup moins accessibles qu’en France. Ce qui lui a valu une rechute de son cancer. « J’ai un peu joué avec le feu, mais je ne jouerai plus avec le feu », a-t-il admis au micro de RFM. Malgré tout, il dit ne pas regretter ses choix. Mais si c’était à refaire, il ne le referait naturellement pas. « Je n’arrêterai pas », a-t-il promis. « Ce n’est pas si simple, mais bon, on va y arriver ». Un esprit combattif qu’il compte bien conserver. Son objectif ? Retourner sur scène, notamment dans le cadre des Francofolies de Spa, où il est attendu le 23 juillet prochain.