Olivier Vandecasteele libéré: Olivier Van Steirtegem évoque l’état de santé de son ami, «on voit que c’est un homme qui est marqué et qui a souffert»

Quinze mois de détention et neuf heures de vol pour retrouver la Belgique et la liberté. Comme l’a expliqué son meilleur ami, Olivier Van Steirtegem lors d’une conférence de presse ce samedi matin, l’Iran n’a rien épargné à Olivier Vandecasteele : « Vendredi matin, Olivier ignorait encore qu’il allait être transféré vers la Belgique. Les autorités iraniennes sont venues le chercher dans sa cellule et lui ont demandé de prendre ses affaires ainsi que les quelques fruits présents dans sa cellule. On lui a bandé les yeux. Il pensait qu’il allait être transféré dans un nouveau lieu de détention. C’est seulement en arrivant à l’aéroport qu’il a compris que quelque chose d’autre s’organisait. Pour lui, la transition a été extrêmement dure, violente, entre le quasi-isolement de la prison et le retour vers sa famille ». Vendredi soir, il a expliqué à ses proches qu’il regrettait de ne pas avoir emporté avec lui les dessins réalisés pendant sa détention.

D’après son ami, Olivier Vandecasteele a pris conscience du mouvement populaire en sa faveur en voyant les moyens déployés pour le récupérer au Sultanat d’Oman : un avion militaire et du personnel médical et psychologique. Il a été très touché de voir les membres du gouvernement et toute la presse qui l’attendaient. Les paroles échangées avec sa famille sur le tarmac de l’aéroport de Melsbroeck étaient « des paroles de réconfort et de soulagement indescriptible pour lui comme pour sa famille ».