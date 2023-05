Christophe envoie un dernier message à sa maman avant le drame: «Il m’a écrit ‘Maman, j’ai mal au ventre’, cinq heures plus tard…»

Instructeur de plongée, Christophe Wauters ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Thaïlande, Malaisie, Bornéo… L’Anversois de 50 ans est un vrai baroudeur. Sonia, sa maman de 70 ans, s’est habituée à cette vie d’aventures. Et même si l’inquiétude ne la quitte jamais réellement, elle était loin de se douter que c’est en Belgique que son fils allait connaître des problèmes. « J’ai remarqué quand il est arrivé que quelque chose n’allait pas. Il avait l’air fatigué mais je ne voulais pas l’inquiéter alors je n’ai rien dit », raconte-t-elle au Laatste Nieuws. On est alors en fin d’année 2022. Christophe est revenu de Malaisie pour passer les fêtes avec sa maman et voir ses amis. Une semaine plus tard, les choses se sont aggravées. « Il m’a envoyé un message en me disant ‘Maman, j’ai mal au ventre’. »

Après une longue hésitation, le quinquagénaire se rend finalement à l’hôpital où les médecins lui détectent une infection au pancréas. « Cinq heures plus tard, il était dans le coma », confie Sonia qui se souvient des terribles événements qui ont suivi. « La première semaine, on nous a dit qu’il n’y arriverait pas et que nous devions nous préparer à lui dire au revoir… »

Les jours et semaines passent, Christophe tient le coup. « Au cours de la troisième semaine, le seul espoir de survie s’est avéré être une intervention chirurgicale majeure. Il a dû être transféré dans un autre hôpital où il a subi d’innombrables opérations Au final, il était dans le coma jusqu’à il y a un mois. » Aujourd’hui, l’homme se remet de son infection. Un petit miracle qui est néanmoins difficile à vivre. « Quand il s’est réveillé, il a indiqué qu’il voulait mourir. Cela vous brise le cœur en tant que maman (…) Les choses s’améliorent un peu chaque jour maintenant, il y a de l’espoir. »

Malheureusement, à cause de son train de vie, Christophe n’a pas d’assurance hospitalisation en Belgique. Pour l’heure, Sonia ne connaît pas la somme qu’elle devra débourser pour les quatre mois que son fils a passé à l’hôpital. « Les médecins n’ont pas pu me donner de montant, mais ils m’ont prévenu que la facture serait très élevée. J’ai un compte d’épargne, et si c’est nécessaire, je vendrai ma maison », assure la septuagénaire qui peut néanmoins compter sur l’élan de solidarité mis en place par un groupe de supporter de l’Antwerp.