La Pentecôte, une fête religieuse et populaire, est si chère au cœur des Sonégiens. La ville a officiellement lancé les festivités ce samedi matin, avec, pour la deuxième fois, une cérémonie d’ouverture solennelle et tout en costumes. Organisée spécialement pour célébrer le centième anniversaire de la Procession historique et du Pavois l’année passée, son succès lui a permis de revenir cette année.

Le public s’est à nouveau déplacé en nombre pour y assister : les bancs de la Collégiale Saint-Vincent étaient presque tous occupés. Plusieurs grands écrans rediffusaient en direct ce qu’il se passait dans le chœur, où les invités ont pris place.

L.T.