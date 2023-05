Une comédie française avec Mike Tyson, une romance espagnole, la saison 4 de «Jack Ryan»: que voir sur Prime Video, en juin 2023?

Résumé officiel : Noah doit quitter sa ville, son petit ami et ses amis pour emménager dans le manoir de William Leister, le nouveau et riche mari de sa mère. Âgée de dix-sept ans, fière et indépendante, Noah rencontre Nick, son nouveau demi-frère, et leurs fortes personnalités s’entrechoquent dès le début. Noah découvre bientôt que derrière l’image d’un fils modèle, Nick cache une vie de bagarre, de jeu et de courses automobiles illégales. Malgré l’abîme qui les sépare, tous deux commencent à ressentir une attirance irrésistible qui se transformera bientôt en feu et en folle passion. Ni la rivalité permanente, ni l’opposition de leur entourage ne peuvent les empêcher de tomber secrètement et follement amoureux. Mais le présent turbulent de Nick et le passé orageux de Noah mettront à l’épreuve leur vie et leur amour interdit.

« Jack Ryan » (série, saison 4), le 30/06

Résumé officiel : Cette saison finale suit Jack Ryan dans sa mission la plus dangereuse à ce jour. En tant que nouveau directeur adjoint intérimaire de la CIA, Jack est chargé d’enquêter sur la corruption qui œuvre en interne et découvre une série d’opérations secrètes et suspectes, qui pourraient exposer la vulnérabilité du pays. Jack est alors confronté à une réalité bien pire – la convergence d’un cartel de la drogue avec une organisation terroriste – révélant une conspiration bien plus proche qu’il ne l’imagine… Alors que Jack et son équipe cherchent à déterminer la gravité de la corruption, ils tombent sur une réalité encore plus inquiétante : la fusion d’un cartel de la drogue et d’une organisation terroriste. Finalement, une conspiration située beaucoup plus près de leur domicile se révèle et met à l’épreuve leur foi dans le système qu’ils ont toujours protégé.

Casting : John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Betty Gabriel, Abbie Cornish, Michael Peña, Louis Ozawa.

Prime Video

