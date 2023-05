«Comptine mortelle»: une minisérie britannique à la Agatha Christie, à découvrir sur France 3 On accroche à cette série qui navigue entre deux enquêtes parallèles mais intimement liées : celle d’une éditrice et celle du héros de son auteur fétiche qui se serait suicidé sans avoir livré le bouquet final de son dernier roman. PBS

Par Lenny Verhelle

Agatha Christie aurait clairement pu écrire cette histoire. Et son véritable conteur, Anthony Horowitz, qui adapte ici son propre livre, ne cache pas son influence. « J’adore tout ce qu’elle a construit au cours de sa vie », a-t-il confié lors d’une rencontre avec des lecteurs dans les locaux de Babelio, le site des passionnés de littérature . Pas question pour autant d’imiter l’inimitable, non. Avec « Comptine mortelle », le Britannique à l’origine de la saga pour ados « Alex Rider » tord le fameux genre « whodunit » popularisé par la reine du crime, et propose une mise en abyme complexe mais originale du roman à énigme. « Mon travail consiste à essayer de faire des choses que personne n’a jamais faites auparavant, c’est cela le défi. »

de videos Emmené par la géniale Lesley Manville, qui joue la princesse Margaret dans les deux dernières saisons de « The Crown », sur Netflix, « Comptine mortelle » nous embarque dans les méandres d’une double enquête : celle du héros d’un auteur à succès qui vient de rendre l’âme dans d’étranges circonstances et, surtout, juste avant d’avoir livré le dernier chapitre de son dernier roman ; et celle de sa brillante éditrice, qui, le cœur à l’ouvrage, joue les investigatrices pour retrouver et les pages manquantes, et le meurtrier (parce que pour elle, tout est forcément lié) de sa poule aux œufs d’or.

Lire aussi Charlotte Gaccio se marie une seconde fois dans «Demain nous appartient»: «Ça m’a fait rire de renfiler ma robe de mariée» Un polar dans le polar À l’écran se dessine ainsi une savoureuse intrigue à tiroirs qui nous égare entre passé et présent… mais aussi entre fiction et réalité, quand Susan, l’éditrice, rencontre Atticus Pünd, le romanesque détective privé allemand qui n’a pas son pareil pour résoudre des affaires criminelles dans l’Angleterre des années 1950. « Ce livre a failli me tuer ! » avoue Horowitz, à qui l’on doit aussi de nombreux épisodes d’« Inspecteur Barnaby », deux romans de Sherlock Holmes et trois autres de James Bond. « Je pensais qu’il ne serait pas possible de l’adapter pour la télévision », a-t-il ensuite soufflé à nos confrères de 20minutes.fr. « Je ne pense jamais à la vie future d’un projet quand je l’écris. Pour moi, un livre est livre, la télévision, de la télévision. Ce serait une erreur de penser à l’adaptation trop tôt, cela briserait le mur qui maintient à l’intérieur le monde des livres. »

Et de préciser : « Normalement, l’adaptation d’un livre prend trois à six mois. Celle-ci m’a pris deux ans. Je n’arrivais pas à trouver comment commencer, car l’héroïne n’apparaît pas au début. Il a fallu trouver un moyen de mettre les deux histoires l’une à côté de l’autre, avec des temporalités différentes… » Lire aussi «Une fille ultra-sexy et complètement à côté de la plaque»: Sonia Rolland se lâche dans la nouvelle saison de «Tropiques criminels» Une œuvre semiautobiographique « Il y a trois poupées russes : le monde d’Atticus Pünd, soit le cœur du livre créé par Alan Conway, superbement joué dans la série par Conleth Hill ; celui de l’éditrice Susan Ryeland, qui sait que le monde d’Atticus n’est pas réel ; et il y a une troisième strate, qui n’est autre que ma propre vie », poursuit l’écrivain et scénariste prolifique de 68 ans. « Toute ma vie est contenue dans ce livre. Il y a plein de petits indices disséminés. Par exemple, à la fin du roman, Susan Ryeland part pour la Crète, où je passe la moitié de mon temps. » Reste à savoir si la série, déclinée en six épisodes légers mais bien rythmés (bien qu’on puisse regretter un jeu parfois trop théâtral, on apprécie l’humour noir so British en filigrane), délocalisera son action en Grèce. Une saison 2, toujours portée par Lesley Manville (Susan) et Timothy McMullan (Atticus), a officiellement été commandée en janvier dernier, par la BBC. Le tournage devrait démarrer d’ici la fin de l’année, pour une diffusion attendue au premier semestre 2024.