Lars, 16 ans, a perdu la vie lors de son stage de cyclisme à Malmedy: «Chaque jour, vers 11 heures, ma vie s’arrête»

L’histoire de Lars Janssens avait bouleversé la Belgique entière. Le 2 août 2022, le jeune homme de 16 ans, originaire de la région d’Anvers, était en stage à Malmedy avec toute son équipe cycliste. Alors que tout le groupe s’entraînait, l’adolescent a été percuté de plein fouet par une voiture, dont le conducteur roulait sous l’emprise du cannabis, alors qu’il faisait demi-tour. Transporté dans un état très grave, à l’hôpital, Lars s’était finalement éteint après avoir passé une semaine dans le coma.

Moins d’un an après les faits, un monument commémoratif va être inauguré à Malmedy et en l’honneur du cycliste trop vite parti. Une attention qui touche ses parents, Guy et Debby, et son frère Siebe. Une famille qui vit avec le vide insupportable laissé par la disparition de Lars. « Chaque jour, vers 11 heures, ma vie s’arrête », confie le papa au Nieuwsblad. « Que je sois à la maison ou au travail n’a pas d’importance. Chaque fois, à cette heure-là, la pensée de Lars revient et je regarde devant moi. »