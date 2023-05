Incroyable scénario en Bundesliga: Dortmund gâche son avance, le Bayern est sacré champion d’Allemagne pour la onzième fois de rang! (vidéos)

Et au quart d’heure de jeu, la course au titre prenait un tournant compliqué pour Dortmund avec l’ouverture du score de Mayence par Andreas Hanche-Olsen et quelques minutes plus tard, le penalty raté d’Haller (19e). A la 24e minute, Karim Onisiwo mettait Dortmund KO debout sur une tête de Karim Onisiwo.