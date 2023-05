Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h de retour dans «Caméra Café»: «La liberté, on l’a sur scène, plus à la télé» Lancé il y a plus de vingt ans, « Caméra Café » revient pour un bouquet final le 28 mai, sur RTL-TVI. Avis aux amateurs de rire abrasif ! Nicolas Velter / Calt Productions / M6

Par Antonella Soro

Hervé, le syndicaliste qui protège surtout ses intérêts, et JC, le commercial lourdingue, en train de passer à la moulinette leurs collègues et leur époque devant la machine à café, on s’en souvient encore. Ce programme court arrêté en 2005 a toujours son fan-club sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, les meilleures séquences continuent de cumuler les vues. « Caméra Café », lancé il y a plus de vingt ans, a été un phénomène du petit écran. Les pics d’audience ont atteint les 5 millions de téléspectateurs en 2002. Le concept a connu sept saisons, été décliné en deux films et a été vendu à soixante pays, de la Chine au Brésil. On se rappelle de ces personnages « franchouillards râleurs, grandes gueules, qui mettent les pieds dans le plat, ont leur mot à dire sur tout, dérapent sans le vouloir » que ces deux fils d’ouvriers (syndicaliste pour Yvan, plâtrier pour Bruno), profondément de gauche, se sont amusés à camper. « On s’éclate le plus avec les ordures, parce que sous le couvert d’un personnage, on peut dire les pires saletés. Mais il faut aussi aimer un personnage pour bien le jouer. Perso, je trouve toujours de la lumière dans les lâches, les salopards. Jean-Claude est misogyne, analphabète, c’est un imbécile mais on le regarde avec de la pitié. Yvan et moi, on est lucides sur qui ils sont, mais on a de la tendresse pour eux », explique Bruno Solo. Et de la frustration. C’est ce qui a motivé cette émission anniversaire, qui marque le coup des vingt ans du programme.

de videos Liberté de ton Énormément d’événements ont secoué le monde depuis son arrêt : le développement des réseaux sociaux, les attentats, les gilets jaunes, la crise climatique, la pandémie de covid, #BalanceTonPorc, etc. « Si on avait continué, on aurait évoqué tout cela, puisqu’on s’appuyait sur des faits d’actualité. On a d’ailleurs traité le handicap, le racisme… On a profité de cette vague d’anniversaires de programmes cultes de la télé pour montrer comment nos personnages ont traversé ces vingt dernières années », nous éclaire Bruno Solo.Le résultat est cet unitaire diffusé par RTL-TVI en seconde partie de soirée, ce dimanche 28 mai. L’introduction montre aussi combien le monde du travail s’est complètement métamorphosé. JC devenu encore plus has been se fait virer… Déclassé, il fait ses cartons. Au fil des objets qu’il entasse, lui et ses collègues de cette PME de La Veules se remémorent le passé. Cette journée de licenciement est entrecoupée de conversations face cam comme au bon vieux temps.

Qu'on les traite d'être misogynes, grossophobes, homophobes, ils n'en ont cure et dénoncent une société imperméable au second degré. « Cet humour avec de gros copeaux me manque. Ce regard acerbe, sarcastique sur l'actualité, j'en ai besoin parce qu'il n'y en a plus beaucoup en France, surtout pas à la télé. Alors que nous, Français, on est connus pour cela, les caricatures, les pamphlets. La protestation est dans notre ADN ! », insiste Yvan.

Précisément pour cette raison, cet unitaire n'aura pas de suite. Pas question pour eux de remettre le couvert : « Je ne veux pas revenir en quotidienne pour ces raisons-là. L'humour s'est étiolé, on doit se justifier de chacune de nos vannes aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas d'humour tapent le plus fort grâce aux réseaux sociaux. La liberté, on l'a sur scène, plus à la télé », s'insurge Bruno Solo, qui a quand même du mal à dire adieu à ses personnages. Une indiscrétion ? « On planche sur la possibilité d'exploiter Hervé et JC dans un autre cadre que " "Caméra Café" ", oui », répond-il. En attendant, les fans de la première heure prendront plaisir à retrouver leur ton inégalable, à savourer avec une dose de recul.