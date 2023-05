Trois maisons «exemplaires» à visiter à Chaumont-Gistoux le 4 juin

Cette dernière concerne surtout ceux qui ont envie de prêter une attention particulière à l’énergie dans leurs travaux, mais qui ne savent pas trop par où commencer. Le dimanche 4 juin, des citoyens bénévoles ouvrent donc leurs portes aux visiteurs, pour qu’ils puissent découvrir les aménagements qui ont été mis en place chez eux, pour faire des économies mais surtout réduire leur impact en CO2. Les trois maisons à visiter sont toutes en avance sur la réglementation. Et avec cette initiative, ils souhaitent partager leurs projets et aussi les améliorations qu’ils pensent encore à apporter.

Trois maisons à visiter

Sur inscription, trois maisons seront ouvertes au public de 14h30 à 18h00. Les trois constructions sont très différentes, mais représentent toutes des investissements utiles en termes d’économie et d’écologie. L’une est une construction neuve traditionnelle passive triple vitrage avec géothermie et appoint bois, la seconde une rénovation profonde avec chaudière mazout et poêle à bois et la dernière une construction neuve ossature bois triple vitrage avec chauffage bois.