Danny Khezzar («Top Chef»): «L’opportunité de revenir m’a remonté à bloc»

Avec son rire inimitable et ses dreadlocks bicolores, le cuisinier de 26 ans est le vainqueur de « La brigade cachée » d’Hélène Darroze, qui intègre les quarts de finale de « Top chef » ce lundi. Son triomphe semble sans fin.

Quelle superbe aventure ! Chaque semaine, je me disais que je pouvais quitter la brigade d’Hélène Darroze et, du coup, j’ai tout donné sur les épreuves. Mon but était de montrer ma cuisine : j’ai appris les fondamentaux de la gastronomie française auprès de grands chefs comme Michel Roth, dans les palaces, mais je suis autodidacte quant à la créativité. Mes plats conjuguent technique et émotion. Cela a été le cas dans « La brigade cachée » avec mon gratin dauphinois gourmand, que j’ai rendu très visuel grâce à un jeu de transparence.

Quelle a été la plus grande difficulté ?

Quel candidat avait le plus envie de revenir dans la compétition ?

Chacun en avait les moyens et la motivation mais, ce qui a fait la différence, c’est que j’étais peut-être plus axé sur moi-même. Quand vous êtes éliminé de « Top chef », vous avez les boules et vous vous remettez en question.

Vous avez sorti du concours les uns après les autres tous les participants. Comment expliquez-vous votre élimination au tout début de « Top chef » ?

J’étais frustré d’être parti dès la deuxième émission de « Top chef » mais, pour tout vous dire, j’étais très malade à ce moment-là. Le jour de mon élimination, je n’avais plus de voix, plus de goût. C’était frustrant car je n’avais pas eu le temps de montrer mes compétences. Cette opportunité de revenir m’a remonté à bloc.

Aujourd’hui, comment qualifieriez-vous vos relations avec Hélène Darroze ?

C’est une cheffe en or, hyper-nature, très humaine, qui sait mettre de suite le doigt sur les choses qui ne vont pas. Par rapport à son parcours, elle est simple et accessible.

Sur les réseaux sociaux, certains estiment que vous étiez favorisé par la cheffe. Que leur répondez-vous ?

Je n’ai pas eu ce genre de messages. Les réactions que je reçois sont très positives.

Le héros de cette saison, c’est vous ?

Au début, je me disais que je ne réussirais jamais à aller jusqu’au bout de « La brigade cachée ». L’expérience, aussi intense soit-elle, a été géniale à vivre. Un vrai match de boxe !

Quel est votre sentiment juste avant de réintégrer « Top chef » ?

Je suis hyper-content de me retrouver dans le concours principal. J’ai hâte de me confronter aux trois autres concurrents, mais j’arrive usé au carré final. Après onze combats, je suis mort. En revanche, ma créativité est toujours bien là, je suis en plein boum dans ma tête. Hélène Darroze a envie que je sois son quatrième candidat gagnant (après David Gallienne en 2020, Mohamed Cheikh en 2021 et Louise Bourrat en 2022).

Quelles sont vos forces, que voulez-vous prouver ?

Personne ne m’impressionne plus qu’un autre dans le concours. Au restaurant, j’adore quand les clients me disent que mon plat les renvoie à une émotion qu’ils ont connue jadis grâce à une recette de leur grand-mère. Bref, quelque chose de régressif mais d’étonnant. J’espère que mon identité culinaire continuera de plaire.