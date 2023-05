Le projet de parrainage de la zone de police Bruxelles Nord fête sa 25e édition

Pour la 25e édition du projet de parrainage, la zone de police Bruxelles-Nord accueilli 107 classes de 6e primaires, soit environ 2.300 élèves et 197 membres du personnel de la Zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse) dans une ambiance conviviale et festive. « Ce fut une expérience amusante, captivante, chaleureuse et enrichissante, aussi bien pour les élèves que pour le personnel policier. Tout au long de l'année, des moments de rencontre ont été organisés entre les classes et leur(s) marraine(s)/parrain(s). L'objectif de ces rencontres est de renforcer le lien entre la police et les jeunes, de permettre aux élèves de se familiariser avec le métier de policier et de les sensibiliser aux dangers/conséquences du Net et à tous les types de harcèlement (harcèlement moral et autre). Le tout en dehors du cadre répressif », explique la zone de police Bruxelles Nord.

La journée de clôture du projet de parrainage a permis de clore l'année de façon récréative et ludique. Les élèves ont eu l'occasion de participer à des activités intellectuelles et sportives. Les connaissances acquises par les élèves ont été testées avec leur(s) marraine(s)/parrain(s) par le biais des différentes épreuves proposées.