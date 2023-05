Les prévisions qui vont ravir tous les Belges: 24, 25 voire 26 degrés, «c’est bien parti pour avoir du soleil et un temps sec dans les prochaines semaines»

Sur le plateau du RTL info, Vanessa Matagne a dressé les prévisions pour les prochains jours et le moins que l’on puisse dire, c’est que les bonnes nouvelles étaient au rendez-vous. « Jusqu’à 24 degrés pour demain (dimanche). On restera à 23-24 degrés jusqu’à lundi, voire mardi. Ensuite, ça grimpe jusqu’à 25 voire 26 degrés », explique la présentatrice météo.

« Après la pluie… ». Le long week-end de Pentecôte permet (enfin) de profiter du beau temps en Belgique. Un beau temps qui a mis du temps à venir en Belgique cette année mais qui va ravir ceux qui veulent se prélasser en terrasse ou profiter d’un bon barbecue. Un soleil et des températures qui font du bien et qui ne devraient pas partir de sitôt.

Lors de son passage, la spécialiste météo a également donné les raisons des différences de températures qui existent actuellement chez nous. « Ce matin, il y avait 8 degrés à Uccle par exemple, et on en aura 15 de plus, mais c’est normal. L’après-midi, le soleil réchauffe l’air, c’est pour ça qu’il fait plus doux, mais les nuits, sans les nuages, la chaleur rayonne et finit par partir en altitude et le mercure chute rapidement. » Un écart qui devrait se résorber dans les prochains jours.

Les prévisions météo complètes

Dimanche, la journée sera encore relativement ensoleillée avec quelques nuages de haute et de moyenne altitude et, dans l’intérieur des terres, l’un et l’autre cumulus. Les maxima varieront entre 17 degrés en bord de mer, 23 degrés dans le centre et 24 degrés dans l’extrême sud. Le vent se renforcera au fil des heures pour devenir modéré de secteur nord-est, et même assez fort de nord-nord-est en bord de mer.

La nuit de dimanche à lundi sera dans l’ensemble peu nuageuse. En fin de nuit, un peu de brouillard pourra se former en Hautes Fagnes. Les minima s’échelonneront entre 7 et 12 degrés, sous un vent modéré et au littoral parfois encore assez fort de nord-est.

Lundi, le temps sera encore assez beau avec du soleil et par moments des nuages d’altitude. Il fera par contre un peu moins chaud sur la plupart des régions avec des maxima de 14 ou 15 degrés en bord de mer et de 17 à 19 degrés dans le centre. Dans l’extrême sud, les températures pourront encore grimper jusqu’à 23 degrés. Le vent de nord-est sera modéré dans l’intérieur et assez fort au littoral.

Mardi, des champs de nuages bas pourront se retrouver en Flandre mais le temps restera sec. Les maxima varieront autour de 18 degrés dans le centre sous un vent modéré et à la mer assez fort de nord-nord-est.

Mercredi et jeudi, le temps sera chaud et ensoleillé avec des maxima de l’ordre de 24 degrés (et même 26 degrés jeudi). Il fera un peu plus frais à la mer avec des valeurs maximales proches de 19 degrés.