Elise Mertens affiche ses ambitions avant son entrée en lice à Roland-Garros:«Je veux rester dans le Top 30, donc je dois gagner des matches ici»

« Je suis excitée, j’adore les Grands Chelems. Ce n’est pas la première fois que je joue ici à Paris, mais cela reste vraiment spécial », a confié samedi aux médias belges la Limbourgeoise, qui s’est voulue rassurante sur son état physique après avoir renoncé à disputer le tournoi WTA de Strasbourg en raison d’une nouvelle gêne à l’épaule droite. « Je me sens bien, peut-être pas à 100 %, mais je peux jouer. Je pense que ça va aller. J’ai mon kiné avec moi, donc cela aide beaucoup. »

Elise Mertens a souvent bien joué à Roland-Garros, où elle a encore atteint les huitièmes de finale l’an dernier, battue par la jeune Américaine Cori Gauff. Ces derniers temps, c’est toutefois plus en double qu’elle a brillé, remportant notamment le double le week-end dernier au tournoi WTA 1000 de Rome avec l’Australienne Storm Hunter.

« La priorité c’est le simple », a-t-elle assuré. « Je veux rester dans le Top 30, donc je dois gagner des matches ici et tenter de faire mieux. Le double, on verra par la suite. Je rencontre une lucky loser. Elle a donc déjà quelques matches dans les jambes. Peut-être qu’elle sera un peu fatiguée aussi, je ne sais pas, mais j’imagine qu’elle donnera tout. Je devrai être agressive et faire la différence. »