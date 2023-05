Ce Lidl ressemble à n’importe quel autre Lidl, il cache pourtant une histoire glorieuse: la star du football mondial a débuté à cet endroit!

Ce Lidl n’a rien d’exceptionnel au premier abord. Entouré d’autres commerces, comme un Burger King, le supermarché cache pourtant une histoire. Non pas entre ses murs mais plutôt sous le bâtiment. Car la zone commerciale de Goldstone en Angleterre a, en réalité, été construite sur les vestiges d’un ancien stade de foot. Et pas de n’importe quel club puisqu’un joueur majeur y a disputé ses premières minutes professionnelles.

Ce stade était le Goldstone Ground, pelouse du Brighton & Hove Albion (aujourd’hui pensionnaire de Premier League) depuis 95 ans. En 1992, un certain David Beckham a foulé cette pelouse. C’était la première fois que l’on voyait le joueur anglais, futur capitaine des Three Lions et star de Manchester United, du Real, du Milan ou encore du PSG, a l’œuvre dans sa carrière professionnelle, comme le relate le Sun.