Coup de tonnerre au Bayern Munich juste après le titre de champion: Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic écartés de la direction

Les deux hommes forts du Bayern paient une fin de saison plus que tumultueuse, avec des éliminations en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des champions, et sauvée in extremis par le titre de champion d’Allemagne décroché au bout du suspense à la 89e minute grâce à une victoire arraché à Cologne (2-1) sur but de Jamal Musiala et au match nul du Borussia à domicile contre Mayence (2-2).