Une démonstration de Roglic malgré des soucis mécaniques: revivez les moments forts de la 20e étape du Giro en vidéo

C’est Primoz Roglic qui s’est imposé aujourd’hui, après une véritable démonstration. Malgré des soucis mécaniques en pleine ascension, le Slovène est parvenu à prendre quarante secondes d’avances sur son principal adversaire en cette fin de Giro, Geraint Thomas, relégué à quatorze secondes au général. Aux commentaires du résumé du jour : Yoann Offredo et Mathieu Istace.

