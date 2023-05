D1A: La Gantoise renverse Westerlo et reste invaincue en Europe Playoffs

Au classement, les hommes d’Hein Vanhaezebrouck, déjà qualifiés pour la Conference League, consolident leur première place et restent invaincus depuis le début des playoffs.

Westerlo a ouvert la marque sur un corner bien tiré par Maxim De Cuyper et repris par Nacer Chadli qui a placé sa balle dans le petit filet gauche (23e). Quelques minutes plus tard, les Gantois sont revenus dans la rencontre. Gift Orban, pris par trois défenseurs, a perdu le ballon dans le rectangle mais Andrew Hjulsager est arrivé lancé et a envoyé une frappe imparable au fond des filets (27e).