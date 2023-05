La commune d’Anderlecht prévoit une réouverture festive de la rue Wayez

« Le réaménagement complet de la rue Wayez souligne notre ambition d’améliorer le cadre de vie des habitants, en poursuivant la rénovation des espaces publics, pour les rendre accueillant pour tous les publics. La rénovation du centre de la commune va se poursuivre : la place de la Vaillance sera complètement réaménagée. Une nouvelle place verdurisée et accueillante, avec l’ambition de conserver un nombre d’emplacements de parking suffisants pour garantir l’accessibilité des commerces de la rue Wayez » déclare Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht.

La rue Wayez, principale artère commerçante de la commune d’Anderlecht, a été entièrement réaménagée. L’inauguration de la nouvelle rue Wayez aura lieu ce samedi 3 juin à partir de 13h, à l’initiative d’Elke Roex (Vooruit), échevine du Développement économique, et de Susanne Müller-Hübsch (Groen), échevine des Travaux Publics. Cet événement célèbre la réouverture officielle de la rue avec un espace public complètement rénové et accueillant pour tous les publics.

« Pour les commerçants, il est important de célébrer la réouverture officielle de la rue Wayez. Les commerces sont maintenant accessibles plus que jamais. Le réaménagement de la rue Wayez améliore l’attractivité de cette importante artère commerçante. Nous soutenons ainsi le tissu économique local en renforçant les commerces de proximité », explique Elke Roex

En outre, un spectacle de live painting enchantera les spectateurs devant la station Saint-Guidon, tandis qu'une initiation au graffiti sera offerte aux jeunes talents en herbe. Un château gonflable, un mur d'escalade ainsi que des ateliers de grimage et de tatouage au henné sur les mains ajouteront du plaisir et de l'aventure à cette journée animée.

« Nous fêtons la fin d'une période déplaisante de travaux au coeur de notre commune. Ces travaux , bien nécessaires dû au mauvais état des égouts et de la rue , permettent à présent d’améliorer le cadre de vie du centre historique. On y trouve un cadre agréable pour se promener et faire ses courses, mais aussi pour prendre un verre en terrasse ou se déplacer facilement par tous les moyens de transport. », conclut Susanne Müller Hübsch, echevine de la Mobilité.