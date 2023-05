Une histoire qui se termine bien pour Eya, enlevée par son papa: «La maman a récupéré sa petite fille»

Selon la police danoise, ses ravisseurs, son père et un complice, ont été arrêtés vers 14H30 et Eya a pu être mise « en sûreté ». Vendredi soir, M. Vaillant avait indiqué que la jeune fille allait « aussi bien que possible après de tels évènements » et l’ambassade de France avait dépêché une équipe à Rodbyhavn « pour faciliter les démarches entre la mère d’Eya et les autorités danoises ». Elle ajoutait que la mère d’Eya avait l’intention « de rejoindre la France le plus rapidement possible » avec sa fille.