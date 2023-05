IFAM Oordegem: Dylan Borlée bat son record personnel vieux de six ans sur 200m

Sur le double hectomètre, la victoire est revenue au Français Ryan Zeze et Borlée s’est classé huitième et premier Belge. « J’ai un peu râlé car je ne suis pas passé sous les 21 secondes. C’est un objectif que je veux atteindre avant la fin de ma carrière. Néanmoins, je suis content de mon record personnel, cela montre que je suis en bonne forme. J’avais encore un peu de fièvre après ma course au Kenya, j’avais peur que ce soit la malaria. Je vais maintenant essayer de gagner le 400m mercredi à Montreuil », a réagi Borlée.

Chez les dames, Delphine Nkansa a pris la 4e place du 200m en 23.04, onze centièmes au-dessus de son record personnel, suffisant pour se qualifier pour l’Euro U23. « Mon objectif était de passer sous les 23 secondes. Mais le meeting a eu lieu avec 30 minutes de retard, j’ai dû rallonger mon échauffement et je suis arrivée fatiguée au départ », a confié Nkansa.