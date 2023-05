Troisième édition du marché bio des petits producteurs sur la place Flagey

La commune d'Ixelles organise la 3e édition de son marché bio sur la Place Flagey, le jeudi 8 juin de 16h à 20h. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Semaine BIO qui a lieu du 3 au 11 juin et qui vise à sensibiliser le grand public sur les bienfaits des produits biologiques.

Les producteurs bio ou en conversion locaux qui exposent lors de ce marché bio sont engagés dans une démarche de production responsable et respectueuse de l'environnement. Ce jour-là, les visiteurs pourront découvrir une grande variété de produits frais, allant des fruits et légumes de saison, aux fromages et œufs bio en passant par les pâtes fraîches, les farines et les produits à base de sève de bouleau. Les visiteurs pourront également découvrir des produits artisanaux tels que des purées de piments, des savons à base de bière, des bougies aux fleurs des champs, des pâtes à tartiner, des cookies, … Un après-midi gourmand et riche en découvertes en perspective !