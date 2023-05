Le Benfica Lisbonne sacré champion du Portugal pour la 38e fois

Il termine avec trois points d’avance sur le FC Porto, vainqueur du Vitoria Guimaraes (3-0). Le club des Aigles, qui n’avait pas été champion depuis 2019, totalise 87 points en 34 journées, ainsi que l’attaque la plus prolifique (82 buts) et la défense la plus solide (20 buts).

Cette saison, le club lisboète avait atteint les quarts de finale de Ligue des Champions après avoir éliminé le Club Bruges en huitièmes de finale.