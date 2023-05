Loïs Openda aide Lens à se qualifier pour la Ligue des champions et rentre dans l’histoire du club

Grâce à ce penalty converti, le Belge est officiellement entré dans l’histoire du club lensois. En effet, Loïs Openda a, par la même occasion, inscrit son 20e but de la saison, soit le meilleur total sur un seul exercice avec Lens dans l’élite du football français depuis Roger Boli en 1993-1994. Il a aussi égalé le record d’Eden Hazard (2011-2012) du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur belge en Ligue 1.

Deiver Machado a mis les Lensois aux commandes (16e, 1-0) avant qu’Adrien Thomasson ne double le score (22e, 2-0). Les Sang et Or ont ensuite hérité d’un penalty transformé par Loïs Openda (35e, 3-0). Le Diable rouge a été remplacé à la 68e minute.

Derrière Marseille, 3e, et Lille, 4e, Rennes (65e points) a fait la bonne affaire de la soirée en prenant la 5e place à Monaco (65 points) après sa victoire 2-0 contre les Monégasques avec des buts de Lovro Majer (52e) et Amine Gouiri (73e). Arthur Theate et Jérémy Doku ont joué toute la rencontre côté rennais et Eliot Matazo est monté au jeu à la 63e minute pour l’ASM.

Avec 56 points, Clermont ne peut plus revenir sur Lyon, 7e avec 62 points. Les Lyonnais se sont imposés 3-0 contre Reims. L’ancien défenseur d’Eupen Emmanuel Agbadou a inscrit un but contre son camp (2e) avant qu’Alexandre Lacazette (9e) et Maxence Caqueret (82e) ne fixent le score à 3-0. Thomas Foket a joué toute la rencontre pour Reims tandis que Maxime Busi a été remplacé à la 88e minute lorsque Thibault De Smet est monté. Le club entraîné par Will Still est 11e avec 51 points.