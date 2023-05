Une page se tourne pour Noé Dussenne: «Une fierté et un honneur d’avoir été le capitaine du Standard»

Si tout n’a pas toujours été rose durant ses quatre années vécues en bord de Meuse, Noë Dussenne veut retenir le positif. « Si, jeune, on m’avait dit qu’un jour que je porterais le maillot du Standard, que j’aurais de privilège de disputer des matches de Coupe d’Europe et de porter le brassard de capitaine, ce qui est une fierté et un honneur, je ne l’aurais pas cru. Durant ces quatre années, j’ai toujours tout donné pour représenter ce club du mieux possible ».