Les chiffres de l’alcool au volant ont fortement augmenté en 2022: +33,4% en Wallonie

L’année dernière, 18.394 conducteurs ont été verbalisés en Wallonie pour un taux d’alcoolémie trop élevé. La hausse est de 33,4 % par rapport à 2021 (13.788 infractions). Cette augmentation plus forte que la moyenne belge (29,4 %, avec 46.807 verbalisations au lieu de 36.165 un an plus tôt). Les Bruxellois ont été très légèrement plus sobres avec une progression de « seulement » 24 %.

Si l’on détaille les chiffres à l’échelle des provinces wallonnes, la police a été particulièrement active dans le Hainaut avec 7.972 infractions comptabilisées contre 6.082 en 2021 : +31 %. Comptant 200.000 habitants de moins que le Hainaut, la province de Liège est seulement à 4.261 p.-v., mais avec une hausse de 36,2 %. Le boom est encore plus spectaculaire dans le Brabant wallon : +42 % (1.664/1.170). Mais la palme de l’alcool au volant revient aux conducteurs du Luxembourg : 53,5 % (2.145/1.397). Avec 17 % de plus, les Namurois ont été les moins portés sur la boisson de tous les Wallons.