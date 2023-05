Un traité international pour lutter contre les crimes graves adopté avec l’appui de la Belgique

Ce texte, dont la Belgique est à l’origine avec les Pays-Bas et la Slovénie, a pour objectif de faciliter l’entraide judiciaire et l’extradition pour la poursuite devant les juridictions nationales des auteurs des crimes internationaux les plus graves.

«La future convention permettra aux États parties de s’acquitter efficacement de leur responsabilité première, qui est d’enquêter sur ces crimes et d’en poursuivre les auteurs au niveau national», précisent les Affaires étrangères dans un communiqué. «En raison de la nature même de ces crimes, les suspects, les témoins et les preuves qui s’y rapportent sont en effet rarement localisés sur le territoire d’un seul État. Cela implique que les autorités judiciaires des États qui enquêtent et poursuivent ces crimes coopèrent pour être véritablement efficaces dans la lutte contre l’impunité.»