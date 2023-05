Festival de Cannes: Justine Triet, 3e réalisatrice sacrée

La cinéaste de 44 ans, Justine Triet, succède à Jane Campion ("La leçon de piano», 1993) et Julia Ducournau («Titane», 2021), confirmant le lent mouvement vers l’égalité dans une industrie du cinéma historiquement dominée par les hommes.

«Ce schéma de pouvoir dominateur, de plus en plus décomplexé, éclate dans plusieurs domaines», a-t-elle ajouté, estimant que le pouvoir cherchait aussi à «casser l’exception culturelle sans laquelle (elle) ne serait pas là aujourd’hui».

Justine Triet accède au sommet du cinéma après quatre films, dont «Sibyl», déjà sélectionné à Cannes et autant de portraits de femmes. Le jury, présidé par Ruben Östlund et où siégeait également Julia Ducournau, a choisi un film qui raconte le procès d’une veuve (Sandra Hüller) accusée aux assises d’avoir tué son mari. L’occasion de disséquer les dynamiques de pouvoir au sein d’un couple d’artistes aisés et d’exposer les préjugés sociaux auxquels se heurtent les femmes indépendantes.