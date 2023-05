Champions Playoffs: l’Union n’a pas le droit à l’erreur contre l’Antwerp

En parlant de partisans, l’Union pourra compter sur le soutien indéfectible de Dante Vanzeir qui a pris la parole depuis les Etats-Unis. « Je suis forcément les résultats de mes anciennes couleurs », précise l’attaquant qui sera sûrement dans un avion au moment de ce choc des titans. « C’est dommage car je voulais absolument voir cette rencontre. Je vais de toute façon les encourager comme je peux, tout simplement parce que le groupe le mérite ». Et ce, en raison des deux dernières saisons, synonymes notamment d’un retour (aux sommets) en D1 aussi incroyable qu’inexplicable. « Le titre serait mérité, pas de doute à ce sujet. Il permettrait aussi à l’Union de poursuivre sa progression en s’affirmant comme un adversaire redoutable et redouté. Personne ne s’attendait à nous voir aussi solides durant la saison ».

Chacun se motive comme il le peut quand une bataille approche. Du côté de l’Antwerp, c’est en prenant un véritable bain de foule que les joueurs et le staff ont préparé les derniers détails d’une rencontre qui pourrait s’avérer historique. En effet, 66 ans plus tard, la bande à Mark Van Bommel n’est plus qu’à une victoire du titre. « Nous refusons de céder à la panique », glisse le mentor avec sa malice habituelle. « Maintenant, quand tu es si proche d’un objectif incroyable, tu veux terminer le travail ». Et donc, en finir avec l’Union, la seule formation encore capable de réellement embêter le leader de Champions Playoffs dantesques au niveau des émotions. Afin de faire bouillonner celles de leurs protégés, 3.000 fans anversois ont pris place dans les tribunes juste avant l’ultime session d’entraînement prévue à huis clos. « Voir autant de ferveur déclenche forcément quelque chose dans nos esprits. C’est un boost de fou », ont déclaré des joueurs sous le charme des encouragements balancés par une horde de supporters en feu.

La première personne du pluriel s’invite dans la voix de l’attaquant. Lui qui, avec dix buts et deux passes décisives, pourrait accrocher un éventuel sacre à son palmarès personnel. « C’est gentil mais le plus gros du boulot a été réalisé après mon départ. Il ne faut pas oublier la cadence des rencontres et la manière de les aborder. Certains ne voyaient pas l’Union poursuivre sur sa lancée de la saison dernière, c’est pourtant le cas. Rien n’est jamais écrit. » Ni défini, tout simplement parce que le monde du ballon rond n’offre que rarement des scénarios imaginables à l’avance. « J’ai tout de même le sentiment que l’Antwerp va essayer de mettre une pression de fou dès l’entame des débats. Si l’Union laisse son adversaire entrer dans le match, elle se mettra grandement en difficulté, surtout dans un stade aussi hostile. Pour réussir à prendre les trois points nécessaires afin de continuer à rêver, l’idéal serait de marquer très rapidement. Et ce, pour pouvoir se concentrer sur la mission défensive et partir en contre dès que l’occasion se présente. Maintenant, quand tu entames un choc de cette envergure, c’est aussi la gestion des émotions qui peut faire la différence ».