Allemagne: le Bayern renverse Dortmund

Il ne fallait donc pas prendre la direction de Dortmund ! Toute l’Europe du foot pensait que le Signal Iduna Park serait le théâtre du 9e titre de champion d’Allemagne du Borussia. Mais c’est quelques dizaines de kilomètres plus tôt qu’il fallait faire étape. À Cologne. Là où, contre toute attente, le Bayern Munich a conquis son 11e titre d’affilée (son 33e au total). Les Bavarois avaient pourtant deux points de retard à l’entame de cette dernière journée de Bundesliga. Mais à Dortmund, les « noir et jaune » se sont sabordés face à Mayence, malgré une ambiance indescriptible et un engouement qui dépassait l’entendement : plus de 100.000 fans s’étaient rassemblés devant le stade, alors que la capacité déjà importante de l’enceinte ne peut accueillir « que » 83.000 supporters. On ne comptait plus les centaines de personnes avec leur pancarte « Suche Karte », à la recherche d’un précieux sésame…impossible à décrocher.

partage insuffisant

Les joueurs du Borussia ont donc tout loupé. Rapidement menés 0-2 après 20 minutes et se permettant même de rater un penalty, les équipiers de Thomas Meunier (qui n’était pas sur la feuille de match, une habitude en 2023) n’ont jamais réussi à croire à un succès. Seule note un peu positive de ce match : la première montée en jeu de Julien Duranville. Un cadeau empoisonné pour le jeune Belge, qui n’a évidemment rien su faire. Pourtant, malgré un partage de dernière minute (2-2), le Borussia était encore champion à la 89e. Mais, fidèle à son image d’équipe froide et réaliste, le Bayern, de son côté, a finalement réussi à assurer l’essentiel à Cologne en s’imposant 1-2 et en validant à la différence de buts ce que plus personne ne croyait possible : gagner le championnat. Avant de se séparer de Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn, deux membres de sa direction. Une fin de journée complètement dingue...