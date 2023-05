Tour d’Italie: Roglic dépasse Thomas avant l’arrivée à Rome

Alors qu’il avait été la victime de l’incroyable remontée de son compatriote Tadej Pogacar en 2020, l’ancien sauteur à ski est cette fois passé dans le rôle inverse, dépossédant le Gallois Geraint Thomas du maillot rose de leader à la veille de l’arrivée pour filer, sauf catastrophe ce dimanche à Rome, vers son premier succès sur le Giro. Cette fois, c’est le Monte Lussari, emprunté pour la première fois et même goudronné il y a quelques semaines à peine, qui est entré tout droit dans les livres d’histoire du cyclisme grâce au final dément qu’il nous a offert à son sommet. Quatorze petites secondes, c’est le retard que compte désormais Thomas sur Roglic au général, après avoir encaissé quarante secondes à l’arrivée de ce contre-la-montre de 18,6 kilomètres parti de Tarvisio, tout proche de la frontière slovène, et remporté par Roglic en 44 : 23, qui a fait coup double. Les supporters slovènes étaient d’ailleurs présents en masse et ont mis le feu pour porter Roglic vers cette incroyable remontée. Il n’y en avait pourtant aucun autour du leader de la Jumbo-Visma – sauf un bien utile pour le relancer – lorsque Roglic, qui avait déjà repris la moitié de son retard sur son adversaire, a mis pied à terre à deux kilomètres de l’arrivée, victime d’un saut de chaîne que beaucoup ont vu comme le coup de grâce dans la lutte pour la victoire finale.

Pourtant, un Roglic déterminé et déchaîné a repris sa marche en avant et c’est le leader d’Ineos-Grenadiers qui s’est écroulé dans les derniers hectomètres d’ascension. Une montée infernale, 7,3 kilomètres à 12,1 % de moyenne, dont les cinq derniers présentaient 15 % de pente moyenne avant une arrivée au sommet à 1.760 mètres de hauteur. De quoi créer des écarts énormes et retourner la situation dans ce Giro.