Roland-Garros: Elise Mertens veut sauver son top-30

Quatre Belges (seulement) en lice dans ce Roland-Garros 2023 et déjà les deux nº1 en piste dès ce dimanche. David Goffin (113e mondial) ouvrira, dès 11h, un Court Simonne-Mathieu qu’il apprécie « car il y a souvent une bonne ambiance et pas mal de Belges : ça va m’aider ». Il aura bien besoin de soutien pour tenter de renverser un Hubert Hurkacz, classé 100 places au-dessus, et prendre une revanche sur le Polonais qui l’avait battu au même endroit en 2022, alors que le Liégeois se blessait à la hanche (7-5, 6-2, 6-1). Un peu plus tard dans l’après-midi, c’est Elise Mertens (28e) qui, elle, sera favorite face à la Slovaque Viktoria Hruncakova (136e). « Je la connais un peu pour l’avoir déjà battue à deux reprises », confie-t-elle. « Elle frappe fort dans la balle et est dangereuse si tout rentre. Mais elle bouge un peu moins bien. Ce sera à moi, via des amorties ou des slices, à parvenir à la faire sortir de sa zone de confort. »

Tracassée ces derniers mois pas une épaule droite « sensible, je vieillis aussi… », la Limbourgeoise sait qu’elle joue gros dans ce Roland-Garros où elle avait uniquement été éliminée en huitième, l’an dernier, par la future finaliste Coco Gauff. « Je veux toujours prendre match après match, mais c’est aussi dans ma tête que j’ai des points à défendre, et donc que je veux faire aussi bien ou mieux que l’an dernier. Trouver le bon équilibre entre le relâchement et la pression, c’est ça, le tennis. Ici, je veux sauver ma place dans le top-30 et, après, je n’aurai pas beaucoup de points à défendre sur gazon, donc une remontée serait possible… Mais je me rends compte que le niveau du tennis féminin est devenu très compact. »

Pendant qu’elle nous parle, on remarque un tatouage sur le poignet gauche de la nº1 belge. « Il est écrit Bo, du nom d’un de mes sept chiens, un lassie qui est mort en septembre dernier lorsque je jouais à Tokyo. Il avait 12 ans et on l’avait accueilli à 7 ans, en provenance de Grèce. J’ai fait ce tatouage en vert, couleur de l’espoir, avec les cendres de Bo ! Il y avait une vraie connexion entre nous deux et quand je ne me sens pas bien, je regarde ce tatouage et l’apaisement arrive… »

Reste à espérer qu’Elise ne doive pas trop rapidement penser à Bo durant cette quinzaine.