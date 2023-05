«Les Égyptiens avaient de l’électricité»: Gims revient sur ses propos polémiques, «je n’ai blessé personne»

Fin mars, Gims était invité d’une émission sur Youtube, « Oui Hustle », durant laquelle il a voulu rendre hommage à la grandeur de l’Afrique et son importance dans l’histoire de l’humanité et des civilisations. Il a alors relayé une théorie selon laquelle les pharaons avaient l’électricité.

« L’Afrique, c’est Wakanda, bordel ! À l’époque de l’empire de Koush, il y avait de l’électricité », a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « Les pyramides que l’on voit, au sommet il y a de l’or, et l’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité… C’était des antennes ! Les gens avaient l’électricité et les historiens le savent ». Des propos historiquement faux et qui ont été largement commentés. Tristan Mendès-France, politologue qui s’applique à déconstruire les théories complotistes avait par exemple écrit : « Gims : 3 millions d’abonnés sur Twitter, 11 millions sur FB, 11 millions sur YT. Surtout des jeunes qui le prennent pour modèle. Et qui vont entendre ça. (Courage aux profs d’Histoire du collège et du lycée) ».