Incroyable surprise dans «The Voice» (TF1): Florent Pagny rejoint les demi-finalistes sur scène et provoque une vague d’émotion sur le plateau (vidéo)

Il y a tout juste un an, Florent Pagny apparaissait pour la dernière fois dans « The Voice : la plus belle voix », en tant que coach. L’interprète de « Savoir aimer » était alors en pleine chimiothérapie. Atteint d’un cancer des poumons, le chanteur avait tout de même accepté de participer aux derniers enregistrements et lives de l’émission. Aujourd’hui, après une douloureuse récidive, l’artiste de 61 ans semble guéri et recommence tout doucement à chanter. Une bonne nouvelle qu’il a tenu à annoncer en chanson, sur le plateau de « The Voice », ce samedi soir.

Alors que les demi-finalistes de cette douzième saison ouvraient le bal avec son titre « Chanter », Florent Pagny est apparu en plein milieu de la chanson pour rejoindre les talents sur scène. Très en forme, le chanteur a donné de la voix sur ce tube qu’il a certainement interprété des milliers de fois, mais qui avait une saveur toute particulière, ce samedi. Celle d’un come-back inattendu, après des mois de lutte acharnée contre la maladie.